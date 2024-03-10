الأحد 10 مارس 2024
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مصر

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد محطة تنقية مياه الشرب والمأخذ بالمدينة

المهندس أحمد عبد
المهندس أحمد عبد الجابر

أجرى المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمحطة تنقية المياه بالمدينة والمأخذ،  بهدف التأكد من حسن سير العمل، وفقًا للمواصفات القياسية المطلوبة.

وتابع رئيس الجهاز ومرافقوه، مأخذ المياه من نهر النيل، والذي يعمل بطاقة إنتاجية 109 آلاف م٣/اليوم، ومحطة تنقية المياه، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 104 آلاف م٣/اليوم، والحاصلة على شهادة الأيزو.  

التوجيه بالالتزام بالمعايير الموضوعة لضمان تقديم مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية

ووجه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العاملين بالمحطات بالالتزام بالمعايير الموضوعة، لضمان تقديم مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة  .

وفي سياق متصل، طالب جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العملاء بالمدينة أصحاب المحال العامة والمستأجرين، وشاغلي المحال العامة، بسرعة استخراج تراخيص التشغيل للمحال وتقنين الأوضاع حتى لا يقعوا في مخالفات للقانون، طبقًا لقانون تراخيص المحال العامة ولائحته التنفيذية، وفي حالة عدم الالتزام بهذه المهلة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة تامر جبر نائب رئيس الجهاز المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف

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