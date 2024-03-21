دمياط الجديدة تستقبل موسم الصيف بتطوير المداخل والمحاور بالمنطقة الساحلية

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بشأن خطة العمل والاستعدادات لاستقبال موسم الصيف المقبل وأعمال التطوير الجارية بمداخل المنطقة الساحلية استكمالا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمدينة فى كافة المحاور.

محمد خلف الله: 14 مليون تكلفة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمدخل الرئيسية للمنطقة الساحلية واعمال التشجير

قام الدكتور محمد خلف الله رئيس الجهاز ويرافقة كلا من نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية وممثلي شركات التنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير لمحاور الطرق والمداخل الرئيسية للمنطقة الساحلية والشاطىء العام كذلك أعمال الزراعة ضمن عملية زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالمدينة بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه.

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع تطوير المنطقة الساحلية

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة البدء فى وضع التصور العام لرفع كفاءة الميادين والمسطحات الخضراء للبدء الفورى فى التنفيذ واستغلال تلك المناطق لإظهار الصورة الجمالية لمدخل منطقة الشاطىء مع تكثيف أعمال الصيانة للمسطحات والمناطق الخضراء بالمنطقة.

وفى سياق متصل تابع مسئولي جهاز مدينة دمياط الجديدة، آخر مستجدات التنفيذ لحاجز حماية الشواطىء ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق بين فريق العمل لتعديل ورفع كفاءة بعض المحاور والطرق ورفع كفاءة البردورات للجزر الرئيسية والمداخل وأعمال النظافة الدورية لمنطقة الشاطىء والكورنيش لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية استكمالا للجهد المبذول في كافة المحاور التنموية والخدمية بالمدينة.

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع تطوير المنطقة الساحلية

ونوه الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأهمية تنفيذا توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة وفقا لخطة المدينة واستعداد المدن الساحلية باستقبال فصل الصيف.