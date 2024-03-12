رئيس دمياط الجديدة يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة الحرة للاستثمار

أجرى الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية بكل أنواعها بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار يرافقه المهندس صلاح عبدالهادى نائب رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية.

وشملت الجولة التفقدية لدكتور محمد خلف الله متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، مبنى الحماية المدنية، ومنبي الجمارك، وأعمال السور، وأعمال الزراعة بالمنطقة الحرة العامة الصناعية بدمياط الجديدة شرق الميناء، لافتا إلى أن تطوير الطرق والبنية الأساسية أولى عمليات جذب الاستثمار الأجنبي.

وقد أعلن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبنى الجمارك بالمنطقة الحرة وجار الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبنى وحدة المطافى أيضا لتوفير كل أوجه الدعم والخدمات.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على جهاز الإشراف والشركة المنفذة ضرورة تكثيف وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق والمداخل بالمنطقة الحرة والالتزام بالمواصفات وجودة تنفيذ الأعمال والبرنامج الزمنى.

ونوه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هناك اهتماما من الحكومة المصرية بدعم الأستثمار بالمنطقة الحرة العامة الصناعية الحرة التى تعد محورا استثماريا وتنمويا متعدد الكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة التى تبلغ مساحتها 190 فدانا على البحر المتوسط، حيث يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بدعم الاستثمار والمستثمرين، والقيام بأعمال الصيانة والتجهيز لاستقبال المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أنه سيقوم المنطقة على التحالف والترويج والتسويق للمشروعات بالمنطقة، وذلك لجذب استثمارات جديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن المنطقة الحرة تسهم في الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسيتم وضع خطة تنموية لتطوير المنطقة الحرة بمحاذاة البحر المتوسط والطريق الدولى الساحلي التى تهدف لتحسين جاهزيتها لاستقبال المشروعات الاستثمارية.