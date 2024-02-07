الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس أخميم الجديدة يتابع مشاريع البنية التحتية والمرافق بالمرحلة الأولى

المشروع باخميم الجديدة
المشروع باخميم الجديدة

أكد المهندس مصطفي هارب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنه في إطار إهتمام القيادة السياسية والسلطة المختصة بالمدن العمرانية الجديدة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضارى بالمدينة وكذلك سرعة الانتهاء والتنفيذ من المشروعات الجارية بالخاصة بأعمال المرافق والبنية التحتية  والطرق وشبكات ومحطات المياه والصرف بمدينة أخميم الجديدة.

رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة يوجه بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أقرب وقت

تفاصيل المشاريع الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى بأخميم الجديدة 


وفى خلال نفس السياق تابع رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة بجولة ميدانية مكثفه واستهل جولته بتفقد مشروع استكمال تنفيذ  أعمال مرافق والبنية التحتية المرحلة الأولي من تنفيذ مشاريع محطات مياه الشرب -  وشبكات الصرف الصحي  -  وشبكات الري -  وكذلك أعمال الفرمة لتنفيذ الطرق"  (باجمالي ١٢ مجاورة ) للوقوف علي نسب التنفيذ وقد تم عرض الموقف التنفيذي أثناء الزيارة الميدانية للمشروع.

 المشروع باخميم الجديدة 


تفقد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة مشروع (أعمال تشغيل وصيانة المحطة النقالي والخط النقال ومحطة الرفع "البوستر"') حيث تفقد محطة المياه النقالي التي تم إنشاءها على مسطح ٢٥٠٠ متر مربع وقد تصل الطاقة الانتاجية التصميمية للمحطة ( ٢٠٠٠ متر مكعب لكل  يوم ).

 المشروع باخميم الجديدة 

 كما تفقد مسئولي جهاز مدينة أخميم الجديدة، تنفيذ أعمال المأخد المغذي للمحطة، مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المياة ورفع كفاءة تشغيل المحطة والتأكد من جودة معالجة المياه ومتابعة أعمال منظومة المياه بالمدينة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. 
 

كما شملت الجولة التفقدية تنفيذ مشروعات طرق طبقة أساس وMCOو طبقه رابطة أسفلتيه وبردورات وأنت لوك بالجزيرة الوسطه شاملة الوصلات المنزلية المجاورة الأولى والثانية بالمدينة.
 

 المشروع باخميم الجديدة 

وشدد رئيس جهاز مدينة أخميم على نواب والمهندسين التنفيذين على المشروعات على ضرورة المتابعة اليومية ودفع عجلة العمل وللانتهاء المشروعات طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد وبأعلى معدلات للجوده طبقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

 المشروع باخميم الجديدة 
أخميم الجديدة المرافق المياه الصرف المرحلة الاولي

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رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة يوجه بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أقرب وقت

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