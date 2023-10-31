رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة يوجه بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أقرب وقت

أكد المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة ، على ضرورة الانتهاء جميع المشروعات الجاري تنفيذها في أقرب وقت ممكن وذلك للاستفادة منها.

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وعقد المهندس مصطفى هارب، اجتماعا، بالشركات العاملة بالمدينة لدفع عجلة العمل وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها بالمشروعات الجارية بالمدينة، بحضور المهندس محمد المشنب "نائب رئيس الجهاز" ومديري إدارات التنفيذ والمرافق بالجهاز، وذلك لدفع عجلة العمل وتقديم كافة الحلول للمشكلات القائمة وتذليل كافة العقبات.

تفاصيل الموقف التنفيذ للمشروعات بمدينة أخميم الجديدة

واستعرض المهندس مصطفي هارب مع شركات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات العاملة بالمدينة، كما ناقش الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاريه بالمدينة وتم عمل التنسيقات اللازمه بين الشركات المعامله بالمدينه لتجنب وجود أي معوقات للتنفيذ، كما تم التنبيه على الشركات بضرورة وضع برامج زمني مكثفة والالتزام بها، مع تقديم ختامي متوقع للمشروعات الجارية.

وأكد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة، وكذا العمل بشكل متواصل ومكثف لإنهاء كافة المشروعات فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبه طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع الإلتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.

واستعرض المهندس مصطفي هارب، المخطط العام لتنفيذ المشروعات بالمدينة وفيما يخص المشاريع السكينة حيث بلغ إجمالى الوحدات السكينة المنفذة لمشروع القومي الاسكان الاجتماعي بنحو 2432 وحدة سكينة وجار تنفيذ 768 وحدة سكينة بمشروع الاسكان الاجتماع.

المشروعات الخدمية بالمدينة

وأفاد بأنه تم تنفيذ 17 مبني خدمي بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تتضمن مدراس للتعليم الاساسي وحضانات ومدرسة خاصة ومعهد للتعليم العالى محطة وقود قطع أرضي لانشاء معهد تعليمة متخصصة اخري وكنيسة ومسجد وحدة صحية.