الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز "أخميم الجديدة" يتابع تطوير أعمال زراعة منطقة 55 فدانا

أخميم الجديدة
أخميم الجديدة

أجرى المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة المزروعات والمسطحات الخضراء بالمدينة، مشددا على الشركات المنفذة بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة طبقا لمعايير الجودة المطلوبة لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين والحفاظ على وجهها الحضاري.

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تطوير أعمال الزراعة بمنطقة الـ 55 فدانا

وأكد المهندس مصطفى هاربا ضرورة زراعة المتخللات بين عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي في منطقة ٥٥ فدانا، مشددا على ضرورة رفع كفاءة وتطوير الزراعة بالمدينة وكذا المتابعة اليومية والمستمرة لكافة المشاريع الخدمية من زراعات وتشجير؛ للعمل على زيادة عوامل الجذب بالمدينة.

واستمرت الجولة التفقدية لرئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، لمتابعة توفير خطوط المواصلات للمواطنين بالمدينة حيث استجابة رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة لطلبات المواطنين بتوفير خطوط سير من مدينة سوهاج "المحافظة" وإلى مدينة أخميم الجديدة لسهولة انتقال المواطنين والعاملين أو المقيمين بمدينة أخميم الجديدة، بالتنسيق مع إدارة المواقف بسوهاج.

تشغيل 12 خط سير سيارة سرفيس

وقد أفاد رئيس جهاز مدينة أخيم الجديدة، بأنه تم تشغيل ١٢ خط سير سيارة سرفيس من موقف سوهاج "المحافظة" إلى مدينة أخميم الجديدة تيسيرا للمواطنين وسهولة الحركة من وإلى مدينة أخميم الجديدة على مدار اليوم.

كما أشار إلى أن طلبات المواطنين تنال اهتمامه ويسعى دائما لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، وفقا لاهتمام القيادة السياسية والسلطة المختصة بالمدن العمرانية الجديدة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدينة وبضرورة توفير الخدمات لسكان المدن الجديدة.

أخميم الجديدة رئيس منطقة ٥٥ فدان سير سيارة

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