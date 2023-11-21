رئيس أخميم الجديدة: نسبة إنجاز الإسكان الاجتماعي في المرحلة الأولى بلغت 40%

أجرى المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي للمحدودين بالدخل، وكذلك تطوير مشروعات البنية التحتية.

وتم استكمال تنفيذ أعمال المرافق في المرحلة الأولى، والتي تتضمن تنفيذ محطة مياه وشبكة صرف صحي وشبكة ري، وأعمال فرم طرق لمشروع 12 عمارة في مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يضم 288 عمارة على مساحة 10 أفدنة. وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والسلطة المختصة بالمدن العمرانية الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة أن نسبة انجاز المشروع الإسكان الاجتماعي في المرحلة الأولى وصلت إلى نحو 40%، في حين بلغت تكلفة المشروع نحو 100 مليون جنيه.

وأكد رئيس جهاز المدينة خلال جولته الميدانية على ضرورة المتابعة اليومية ودفع عجلة العمل والانتهاء من المشروع طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد، وبأعلى معدلات للجودة طبقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.