الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعاون بين أجهزة المدن الجديدة لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار قبل حلول رمضان

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية بتوفير سيارتين مجهزتين بالمواد الغذائية من سكر وأرز وزيت ومكرونة ودجاج مجمد ولحوم طازجة؛ لتلبية احتياجات المواطنين المقيمين بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة. 

رؤساء أجهزة المدن يتابعون تنفيذ مشروعات الطرق والإسكان

وأشار الشربيني إلى أن سيارات السلع الغذائية ستقام بصفة مستمرة على مدار الأيام المقبلة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن جميع الأسعار ستكون مناسبة للجميع ولاقت ترحيبا من المواطنين المقيمين في المدينة. 

من جانبه، أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم التنسيق مع مجلس أمناء المدينة والجهات المنوط بيها لإقامة شوادر ومعرض “أهلا رمضان” للسلع الغذائية بأسعار منخفضة، حيث يأتي ذلك طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع العبء عن المواطنين بالمشاركة مع منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية.  

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن مجلس الأمناء نسق مع الجهات المنوطة والغرف التجارية لتسهيل عملية التعاقدات للسلع الاستراتيجية من سكر وزيت وأرز بالشوادر بأسعار منخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين ومدى الاستفادة من التخفيضات، كما تم توفير السيارات المتنقلة لبيع اللحوم والدواجن والأسماك استعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم. 

من جانبه، قال المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم الاتفاق مع مجلس الأمناء وجمعية مستثمرين لإقامة معرض على مساحة كبيرة مقسم إلى باكيات التي تضم عددا كبيرا من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. 

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد أنه سيتم الاتفاق مع عدد من المصانع لتوريد السلع الغذائية والاستراتيجية وتنفيذ مباراة كلنا واحد، كما تم التأكد على جودة المنتجات ونسبة التخفيض.

العاصمة الإدارية شهر رمضان المواد الغذائية احتياجات المواطنين دمياط الجديدة شوادر أهلا رمضان توريد السلع الغذائية

مواد متعلقة

رؤساء أجهزة المدن يتابعون تنفيذ مشروعات الطرق والإسكان

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

وصول تركى آل الشيخ إلى مكتب وزيرة الثقافة

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

من  حورية لـ قشطة.. راقصات أمام المحاكم بتهم التحريض علي الفسق والفجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال