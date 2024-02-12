تعاون بين أجهزة المدن الجديدة لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار قبل حلول رمضان

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية بتوفير سيارتين مجهزتين بالمواد الغذائية من سكر وأرز وزيت ومكرونة ودجاج مجمد ولحوم طازجة؛ لتلبية احتياجات المواطنين المقيمين بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الشربيني إلى أن سيارات السلع الغذائية ستقام بصفة مستمرة على مدار الأيام المقبلة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن جميع الأسعار ستكون مناسبة للجميع ولاقت ترحيبا من المواطنين المقيمين في المدينة.

من جانبه، أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم التنسيق مع مجلس أمناء المدينة والجهات المنوط بيها لإقامة شوادر ومعرض “أهلا رمضان” للسلع الغذائية بأسعار منخفضة، حيث يأتي ذلك طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع العبء عن المواطنين بالمشاركة مع منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن مجلس الأمناء نسق مع الجهات المنوطة والغرف التجارية لتسهيل عملية التعاقدات للسلع الاستراتيجية من سكر وزيت وأرز بالشوادر بأسعار منخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين ومدى الاستفادة من التخفيضات، كما تم توفير السيارات المتنقلة لبيع اللحوم والدواجن والأسماك استعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

من جانبه، قال المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم الاتفاق مع مجلس الأمناء وجمعية مستثمرين لإقامة معرض على مساحة كبيرة مقسم إلى باكيات التي تضم عددا كبيرا من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد أنه سيتم الاتفاق مع عدد من المصانع لتوريد السلع الغذائية والاستراتيجية وتنفيذ مباراة كلنا واحد، كما تم التأكد على جودة المنتجات ونسبة التخفيض.