مسلسل "إمبراطورية ميم" الحلقة 10.. هل يتفق نور النبوي مع شركة العقارات ضد والده ؟

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت اليوم إعادة الحلقة 10 من مسلسل امبراطورية ميم،للفنان خالد النبوي، على قنوات DMC، ومن إنتاج شركة اروما للإنتاج الفني،بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل امبراطورية ميم

توالت الأحداث في الحلقة العاشرة من المسلسل بتطورات جمعت بين “مروان ابو المجد”والذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي، الابن الأكبر مع موظفة شركة العقارات التي تريد شراء منزل والد مختار أبو المجد.

وعرضت موظفة شركة العقارات أن يحاول التأثير والضغط على والده، للموافقة على منزله في حي المعادي، ومحاولة التدخل لحل هذا الأمر والتعجيل بالبيع.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.