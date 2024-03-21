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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم ملخص أحداث الحلقة 10.. تصاعد الأحداث بين مختار أبوالمجد وأبنائه

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

يبحث الجمهور على محركات البحث عن ملخص الحلقة 10 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة  حلا شيحا، والمذاع على قنوات DMC، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل امبراطورية ميم ملخص أحداث الحلقة 10

شهدت الحلقة 10 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الكثير بعد الأحداث الشيقة، فبعد استنفاد كل حيلها لإقناع أبيها بالسفر في بعثة بالخارج، تضطر منى مختار أبوالمجد (هاجر السراج) للموافقة على الزواج من الدكتور أحمد مجدي المشرف على رسالتها، وأعطت موعدًا لزميلها كي يأتي إلى منزل العائلة ويقابل أبيها.

توالت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يعرض حاليًا على قناة دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It، فعلى مدار الحلقات السابقة، حاولت منى بكل جهدها مع والدها مختار أبوالمجد (خالد النبوي) أن تقنعه بأمر السفر، لكن في كل مرة كانت تبوء محاولاتها بالفشل، وبالتوازي مع هذا تطورت علاقتها بزميلها أحمد، وبدأت تتحدث إليه وتشتكي له من أبيها الذي يرفض سفرها؛ ولأنه يكن لها مشاعر عاطفية لكن من طرف واحد، يعرض عليها الزواج منه حتى تحقق حلمها بالسفر.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 10 والقنوات الناقلة

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10| خطة تأثير الفراشة على مختار أبو المجد (فيديو)

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل امبراطورية ميم

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل امبراطورية ميم، حالة انهيار للفنانة إلهام صفي الدين، والتي تقوم بدور “مايا” ابنه مختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان “خالد النبوي”، بسبب موت قطتها “ذكية”.

وحاول مختار أبو المجد تهدئة “مايا” والتخفيف من زعلها على رحيل قطتها، كما جعل أشقائها يشاركون في مواساتها في رحيل القطة.

وتتصاعد الأحداث مع “مايا” بعد رحيل قطتها وشعورها بالذنب والتقصير بسبب موتها.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

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