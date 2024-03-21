الخميس 21 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

"إمبراطورية ميم" الحلقة 10.. نور النبوي يلجأ لجدته للضغط على بيع المنزل

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

نشر الفنان نور النبوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” الذي يقوم بدور مروان أبو المجد بمسلسل إمبراطورية ميم صورًا تجمعه مع أشقائه وجدتهم “ليلى عز العرب”.

أحداث مسسلسل امبراطورية ميم الحلقة 10

وقرر مروان أبو المجد في الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم أن يستعين بجدته "ليلي عز العرب"، لدعم موقفهم مع والدهم مختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان “خالد النبوي”.

ويحاول “مروان” أن يقنع جدته بالتدخل لإقناع والدهم بإجراء انتخابات لمن يدير المنزل وامبراطورية ميم، بجانب إقناعه ببيع المنزل، وقبول عرض شركة العقارات التي تريد شراء منزال سكان منطقة وحي المعادي.

وتتوالى الأحداث بين أبناء مختار أبو المجد وجدتهم لدعمهم في موقفهم ضد والدهم “خالد النبوي”، حتى يستجيب لمطالبهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء. 

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