الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مايا مرسى: تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه "على مدار سنوات كنَّا نطالب بالمساواة والتمكين ودستور عادل وتفعيل حق المرأة الدستوري وضمان تشريعات منصفة".

وأضافت "مرسي" خلال كلمتها في حفل يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بمركز المنارة والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا نطالب بوصول المرأة لكافة المناصب دون تمييز وحصة في المجالس النيابية، وتعزيز قدرات المرأة القيادية".

وتابعت: "كما كنَّا نطالب أيضًا بحزمة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية العادلة والشمول المالي وضمان حياة كريمة وسكن لائق والحفاظ على صحة المرأة واستحداث آليات للحماية من العنف والممارسات الضارة".

وواصلت كلمتها: "ليأتي هذا العقد ليضع أسسًا قوية لكافة المطالبات حتى صار تمكين المرأة جزءًا لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولًا لبناء الجمهورية الجديدة".

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

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