الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

في غياب صلاح.. منتخب مصر يتفوق 5 مرات على نيوزيلاندا تسويقًيا

القيمة التسويقية
القيمة التسويقية لمنتخب مصر

يلتقى منتخب مصر في تمام العاشرة من ماس غدًا الجمعة مع نظيره النيوزيلاندي في مباراة الافتتاح لبطولة «عاصمة مصر»، في نسختها الاولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في المباراة للصعود لنهائي البطولة، ومواجهة الفريق الفائز من مواجهة كراواتيا وتونس، والتي تقام فى العاشرة من مساء بعد غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي، وتجنب اللعب على مباراة المركز الثالث يوم الثلاثاء القادم أمام الفريق الخاسر.

وقبل 24 ساعة من مواجهة منتخبا مصر ونيوزيلاندا، والتي تعد الثالثة في تاريخ مباريات المنتخبين، حيث حقق منتخب مصر الفوز في مباراة وتعادل في الأخرى، يتفوق أحفاد الفراعنة على منتخب نيوزيلاندا من الناحية التسويقية.

ورغم غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي تبلغ قيمته التسويقية 65 مليون يورو، فإن منتخب مصر يتفوق على نظيره النيوزيلاندي 5 مرات من الناحية التسويقية.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في انتقالات اللاعبين والقيم التسويقية، فإن منتخب مصر تبلغ قيمته التسويقية 56.65 مليون يورو، ويعد عمر مرموش أغلى لاعب في منتخب مصر بقيمة تسويقية تبلغ 10 ملايين يورو، ويأتي خلفه مصطفى محمد بقيمة تسويقية عشرة ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب نيوزيلاندا 10.93 مليون يورو، ويعد روبيرتو جاجو أغلى لاعب فى الفريق النيوزيلاندى بقيمة تسويقية تصل لمليوني يورو.

وتعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلاندا، هي الأولى لحسام حسن المدير الفنى للفراعنة، والذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، كما تعد المباراة الأولى التي يحتضنها ستاد مصر تحفة الملاعب المصرية بالعاصمة الإدارة الجديدة.

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