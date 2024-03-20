الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنتخب ينقل معسكره للعاصمة الإدارية

حسام حسن
حسام حسن

فضل حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، نقل معسكر الفراعنة بالكامل إلى العاصمة الإدارية، من أجل الإقامة فى الفندق الملحق باستاد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة الذى يستضيف مباريات البطولة الودية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢٢ مارس وحتى ٢٦ من الشهر نفسه.

وجاءت رغبة حسام حسن فى نقل معسكر الفراعنة بالكامل إلى العاصمة الإدارية، بهدف فرض مزيد من التركيز خاصة فى ظل تواجد الفندق فى نفس محيط الاستاد، لكن تنفيذ القرار مرهون بمدى إقامة جميع تدريبات الفراعنة على الملعب من عدمه، خاصة أن استاد العاصمة يستضيف ثلاث مباريات على رأسها الافتتاح والنهائى للبطولة الودية.

وقام العميد بزيارة إلى استاد العاصمة، وكذلك الفندق المجاور من أجل الوقوف على مدى الجاهزية لاستقبال المدة المتبقية من عمر المعسكر، وهو ما أعجب حسام حسن للغاية فى ظل توافر جميع الإمكانات إضافة إلى الهدوء الشديد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفق فيه حسام حسن مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة على تنفيذ برنامج خاص للاعبين المحترفين الذين انضموا للمعسكر على مدار اليومين الماضيين، على أن يتضمن البرنامج الخاص عمل الاستشفاء اللازم للمحترفين، فى ظل رغبة العميد فى الاعتماد عليهم ضمن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة نيوزيلندا المقرر لها يوم الجمعة فى افتتاح البطولة.

ويواصل المنتخب الوطنى تدريباته بعد اكتمال القوة الضاربة بانضمام باقى المحترفين الذين شاركوا فى التدريبات فور انضمامهم للمعسكر، حتى يكونوا ضمن اختيارات العميد لمباراة الجمعة المقبلة.

ويتحدث حسام حسن المدير الفنى للفراعنة مساء اليوم عن مباراة الجمعة أمام نيوزيلندا فى مؤتمر صحفى خاص بالمباراة على هامش المران الرئيس للفراعنة.

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