الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كواليس جلسة حسام حسن والشحات قبل مغادرة معسكر المنتخب

حسين الشحات
حسين الشحات

عقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، جلسة مع حسين الشحات، لاعب الأهلي قبل مغادرة اللاعب معسكر الفراعنة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفراعنة أن الجلسة شهدت اتفاقًا بين الطرفين على مغادرة الشحات للمعسكر بعد أن اشتكى اللاعب من (تقل) فى قدمه رغم أن الإشعة لم تثبت أى إصابة للاعب.

وواصل المصدر أن اللاعب كان يرغب في الاستمرار بالمعسكر، خاصة أن فرصته كانت قوية للدخول في التشكيلة الأساسية للمنتخب، لكن حسام حسام رفض تنفيذ طلب اللاعب خوفا من تعرضه للإصابة وتم الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب والأهلي على تأهيل اللاعب داخل الأهلي.  

وأضاف المصدر أن حسين الشحات لم يهرب من معسكر المنتخب كما تردد في الساعات الأخيرة ولو شعر التوأم حسن أن حسين الشحات يهرب من معكسر الفراعنة لن ينضم مرة اخري للمنتخب.

وانضم الثنائي محمد شريف لاعب الخليج السعودي وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري لمعسكر منتخب المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التى تقام فى مصر خلال الفترة من 22 إلي 26 مارس الجاري بمشاركة 4 منتخبات هي مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا 

ومن المقررأن يواجه المنتخب نيوزيلندا يوم 22 من الشهر الجاري على أن يواجه منتخب كرواتيا نظيره التونسي والفائز من الفريقين سيواجه الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا يوم 26. 

واختار حسام حسن 25 لاعبا لقائمة المنتخب هم محمد عواد - محمد أبو جبل  - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - مصطفي شلبي بدلا من  حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).

حسام حسن المدير الفني حسين الشحات محمد شريف لاعب حمدى فتحى

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