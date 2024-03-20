لماذا نحتفى بذكرى العاشر من رمضان مرتين؟.. رمضان عبدالمعز يوضح (فيديو)

أبرز الشيخ رمضان عبدالمعز، الأهمية الكبرى ليوم العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أنه يوم لا يُمحى من ذاكرة المسلمين، حيث يُجسِّد الأخوة والتلاحم الذي يُرهب الأعداء.

وقال "عبدالمعز" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُبَث على قناة "dmc": "إننا نحتفي بذكرى هذا اليوم مرتين؛ الأولى تعود للسنة الثامنة للهجرة حين قاد النبي الكريم- صلى الله عليه وسلم- 10 آلاف من الصحابة لفتح مكة، والثانية تمثل الانتصار الباهر في السادس من أكتوبر عام 1973، الذي أصبح رمزًا للعزة والكرامة".

وأكد عبدالمعز، الدور البطولي للجيش المصري الذي عبر قناة السويس مرددًا "الله أكبر"، صدحت بها الحناجر مزلزلةً قلوب الأعداء ومعلنةً النصر المؤزر.