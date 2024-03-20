أحمد موسى يكشف رسائل الرئيس السيسى خلال حفل الإفطار السنوى للقوات المسلحة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في أجواء تحفها روح الشهر الفضيل، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مؤثرة خلال الاحتفال بيوم العاشر من رمضان، الذي نظمته القوات المسلحة المصرية.

ونقل موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، جوهر الرسائل التي وجهها الرئيس في هذه المناسبة الكريمة، مشيدًا بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وأكد على أن ذكراهم باقية في وجدان الدولة والشعب، الذي يثمن عاليًا الجهود المبذولة من قبل الجنود والضباط في سبيل حماية البلاد وصون مقدراتها.

وتطرق موسى إلى الدور البطولي الذي يلعبه رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى التقدير الكبير الذي يحظى به هؤلاء الرجال لتضحياتهم الجسام.

وأكد موسى أنه في رسالة طمأنة للمواطنين، شدد الرئيس السيسي على تحسن الأوضاع الداخلية والخارجية للبلاد، مؤكدًا على أن العمل جارٍ على كافة الأصعدة وأن الجميع يعمل بجد لتحقيق الأهداف المنشودة.