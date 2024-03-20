الأربعاء 20 مارس 2024
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فرج عبدالله: مصر تقف على عتبة مرحلة إصلاح اقتصادى طموحة (فيديو)

الدكتور فرج عبد الله
الدكتور فرج عبد الله

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، على أن مصر تقف على عتبة مرحلة إصلاح اقتصادي طموحة، مشيرًا إلى تعليقات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الحالة الاقتصادية الإيجابية للبلاد.

وأوضح "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك توقعات بأن يتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ 58 مليار دولار، مما يعد إنجازًا كبيرًا.

وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات فعالة لتعزيز هذه النتائج والاستفادة منها، مؤكدًا أن مصر تسير في خطوات جديدة ومغايرة لما كانت عليه في الماضي، وتسعى لبناء اقتصاد مرن قادر على استيعاب الصدمات.

وألمح إلى أن الاستثمارات الضخمة التي شهدها مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل نقطة تحول، وتنبئ بأن الربع الأخير من العام سيكون مرحلة متميزة، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص استثمارات متزايدة، وفرصًا للتكامل القطاعي، وتوجهًا نحو الإنتاج السلعي، مما يسهم في تعافي الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية.

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