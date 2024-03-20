الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

فتحى عبدالوهاب يكشف عن مفاجآت "الحشاشين": "انتظروا الحلقة 12" (فيديو)

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

ألمح الفنان فتحي عبد الوهاب إلى وجود تطورات غير متوقعة في الحلقة الـ12 من مسلسل "الحشاشين"، مُثيرًا حماس الجمهور لما سيشهدونه من أحداث، وقال: "انتظروا مفاجأة مدوية في الحلقة 12".

وعبّر “عبدالوهاب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، عن تعلقه الشديد بدور نظام الملك، مُشيرًا إلى أن هذه الشخصية تُعد ركيزة أساسية في تاريخ الدولة السلجوقية.

وأوضح أنه أجرى بحثًا مُكثفًا ليُجسد الشخصية بأدق تفاصيلها، مُعربًا عن إعجابه الكبير بالممثل أحمد عيد، واصفًا إياه بأنه قامة فنية لها ما تُقدمه في عالم الفن، خاصةً مع دوره في "الحشاشين" الذي يُمثل بداية فصل جديد في مسيرته الفنية.

دور نظام الملك الحلقة الـ12 من مسلسل الحشاشين الحشاشين مسلسل الحشاشين يوسف الحسيني التاسعة فتحي عبد الوهاب القناة الأولى نظام الملك الدولة السلجوقية تاريخ الدولة السلجوقية السلجوقية أحمد عيد

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