كواليس استعادة طابا بانتصار مصر فى معركة القانون الدولى (فيديو)

في ذكرى استرداد طابا، استعرض الدكتور أحمد فوزي، الأستاذ بجامعة بني سويف وخبير القانون الدولي، تفاصيل النضال الدبلوماسي الذي أعقب الانتصارات العسكرية لمصر في حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن المعركة الدبلوماسية كانت استكمالًا للجهود العسكرية التي بدأت في عام 1973، وتكللت بالنجاح عندما استعادت مصر سيطرتها على طابا.

وأوضح "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه بعد حرب أكتوبر، وافقت إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المصرية، لكن الخلاف استمر حول 14 نقطة في طابا، مشيرًا إلى أنه بتغيير إسرائيل لمعالم المنطقة، حاولت السيطرة على الجانب الغربي من الأراضي المصرية.

واستكمل: "بعد الضغوط الأمريكية، قبلت إسرائيل بالتحكيم الدولي، وفي عام 1984، أصدرت المحكمة قرارًا بعودة الأراضي إلى مصر، كما أن القوة العسكرية لم تعد الحل في العصر الحديث، وأن الإرادة المصرية استطاعت أن تفرض نفسها وتسترد كل شبر من الأراضي المصرية، واختتمت العملية برفع العلم المصري فوق طابا".