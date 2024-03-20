محافظ الشرقية: أكثر من 8 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمشتول السوق

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه يجري حاليا تنفيذ أعمال تطوير ورصف وتجميل بمدينة مشتول السوق بتكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين و183 ألف جنيه، مؤكدا أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المركز وكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بشوارع مدينة مشتول السوق؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والتأكد من رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية؛ لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

أعمال الرصف والتطوير الجارية



وبدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي عمر بن الخطاب وترعة الزورة ومتفرعاته بمتوسط عرض ما بين 8: 13 مترا وبإجمالي اطوال 2250 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين و283 ألف جنيه، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ الخطة ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وتابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع (رقم 1 – العطارين – الوحدة الصحية – محطة المياه – حارة 66 – حارة حمودة - رقم 2) بمساحة إجمالية 800 متر مسطح وبتكلفة قدرها مليون و900 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أيمن هيكل، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية المحددة؛ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.



والتقى المحافظ، خلال الجولة، بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة، وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.



وحرص محافظ الشرقية، على متابعة حركة البيع والشراء داخل المدينة، حيث توجه لأحد محال بيع اللحوم الطازجة للتأكد من سلامة المعروض منها وبيعها بأسعار مناسبة، مشددًا على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم والأسماك؛ لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية؛ وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.