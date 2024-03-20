أسوان تتابع معدلات الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية

كلف محافظ أسوان أشرف عطية، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/ 2024 بمختلف المدن والمراكز.

وقال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، إن نائب المحافظ تفقدت عددًا من المشروعات الجاري العمل بها داخل مركز ومدينة دراو، والتي من بينها مشروع استكمال أعمال الرصف بشارع الطويسة بطول 500 متر، وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وكذا مشروع رصف طريق القاهرة أسوان الزراعي بالحارة الشرقية بتكلفة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن مشروع استكمال تأهيل ترعة الطويسة داخل المدينة بطول 200 م2 وبتكلفة 37 مليون جنيه، علاوة على مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بمدينة دراو بطول 800 متر، وبتكلفة 800 ألف جنيه.

الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو كل المشروعات



وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد أنه توجد تعليمات مشددة من محافظ أسوان بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو كل المشروعات في مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التي تصب في صالح المواطنين على الوجه الأكمل، موضحة أنه تتم المتابعة بشكل مستمر لمختلف المشروعات الجارية بهدف الإسراع بوتيرة العمل بها، وسرعة تلافي أي ملاحظات يتم رصدها أولًا بأول، وبالتالي إنجازها على الوجه الأكمل.