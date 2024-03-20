الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المنتدى الإنسانى الأوروبى يخصص أكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

تعهد المنتدى الإنساني الأوروبي بتخصيص أكثر من 7،7 مليار يورو للأزمات العالمية.

وذكرت المفوضية الأوروبية- في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي- أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت خلال المنتدى، الذي اختتم فعاليات النسخة الثالثة منه أمس ببروكسل بمشاركة المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، عن التمويل الإنساني المخطط له بأكثر من 7.7 مليار يورو لعام 2024، كتعبير ملموس عن التضامن العالمي والدور الرائد للاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم، على وجه الخصوص، باتخاذ إجراءات لمعالجة النزاع والحفاظ على المجال الإنساني، لاسيما في ظل الوضع المتدهور للغاية في قطاع غزة؛ حيث أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الحالي في القطاع، ودعوا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق وآمن ومستمر إلى الأشخاص المحتاجين.

مصر والاتحاد الأوروبى يشاركان مخاوفهما من الموقف الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة

txt

رئيس المفوضية الأوروبية: أحيي الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار في غزة

مبادرة مستقلة غير حكومية تسمى "القانون الدولي الإنساني تحت المجهر"

وأضاف أن المشاركين ركزوا أيضًا على تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي على مستوى العالم في النزاعات المسلحة الحالية، ورحبوا بالإعلان عن مبادرة مستقلة غير حكومية تسمى "القانون الدولي الإنساني تحت المجهر"؛ حيث ستجري هذه المبادرة تحليلًا سنويًا للنزاعات المسلحة الحالية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة للمساهمة في تحديد حالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم.

ضم المنتدى أكثر من 1400 ممثل من مختلف أنحاء المجتمع الإنساني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وشاركوا في مناقشات استراتيجية لاقتراح حلول مستدامة بشكل مشترك للتحديات الإنسانية الراهنة.

المنتدى الإنساني الأوروبي ببروكسل المفوضية الاوروبية القانون الدولي الإنساني حلول مستدامة

مواد متعلقة

المفوضية الأوروبية: الوضع فى قطاع غزة تجاوز الكارثة

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

الاحتلال يعتقل الكوادر الطبية بمجمع الشفاء ويلقى بالمرضى خارجه

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

تأمين الحدود مع مصر.. الولايات المتحدة تقدم اقتراحات جديدة لإسرائيل فى رفح

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

استشهاد مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أثناء تأمينه دخول المساعدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251