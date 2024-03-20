طريقة عمل الكنافة الطرية زي المحلات.. جددي من أطباق الحلويات في رمضان

طريقة طريقة عمل الكنافة الطرية زي المحلات ‎‏ بكل سهولة نقدمها لك للتمتع بأحلى وصفات والاستمتاع بأحلى مذاق نقدم إليك خلال الأسطر التالية عددًا من الوصفات المختلفة بالمقادير الصحيحة وطرق التحضير التي تجعلك تحصلين على ألذ الحلويات الشهية.

مقادير عمل الكنافة الطرية زي المحلات ‎‏

1-نص كيلوم جرام من عجينة الكنافة.

2-كوب إلا ربع من السمن الذائب.

3-كوب من الحليب السائل.

4-ملعقة كبيرة ونصف من "النشا".

6-ملعقة كبيرة من السكر.

7-قطر الكنافة "الشربات".

8-كوب ونصف من الماء الساخن.

طريقة عمل الكنافة الطرية

1- يوضع الحليب في إناء على النار منخفض الحرارة، ويترك إلى أن يسخن من دون الغليان.

2- يضاف السكر ويتم التقليب مع الحليب حتي الذوبان يتم التقليب على النار الهادئة إلى الحصول على القوام المتماسك، ثم يرفع من على النار.

3- تذويب النشا في القليل من الماء البارد، ثم يضاف إلى مزيج الحليب والسكر.

يتم التقليب على النار الهادئة، إلى الحصول على الخليط المتماسك القوام توضع عجينة الكنافة في الخلاط الكهربائي، ويتم تفتيتها جيدًا.

4- يُضاف السمن الذائب على العجينة، ويتم خلطها جيدًا إلى الحصول على المزيج ذي القوام الرملي ضعي كمية من الزبدة على الكنافة، ويتم الدعك جيدًا، ثم يتم فردها في صينية تدخل الفرن في درجة 180 مئوية، ويترك إلى أن يتغير اللون.

5- يتم فرد نصف مقدار عجينة الكنافة في صينية، وفوقها يتم وضع المهلبية، وتُوزع جيدًا على جميع الجهات.

6- توضع باقي كمية الكنافة فوق طبقة المهلبية وشيضاف ماء الزهر، ويتم التقليب قليلًا، ثم يرفع من على النار ويترك جانبًا.

7- تدخل الصينية الفرن الساخن، وتترك إلى الحصول على اللون الذهبي.

8- يتم صب القطر البارد على الكنافة ويترك إلى أن تتشربه.