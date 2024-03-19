الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أصغر صنايعي كنافة بلدي:«انتظر رمضان بفارغ الصبر..وتنتابنى سعادة غامرة طوال الشهر الكريم (فيديو)

جريدة الدستور

تحتاج مهنة صناعة الكنافة أشخاص بمواصفات خاصة كي يستطيعون مواجهة ظروفها القاسية من أوقات عمل طويلة والوقوف أمام لهب الأفران لساعات متواصلة، فضلًا عن الضغط المستمر والإقبال الكبير من الزبائن، لكن الشاب مهند أحمد، البالغ من العمر 15 عاما، كان له رأيأ آخرا، خاض غمار العمل الشاق ليكون أصغر عامل بمهنة صنع الكنافة ويعمل للعام الثاني على التوالي.

أنتظر شهر رمضان بشغف كبير 

يقول مهند إنه يعمل في هذه المهنة مع أعمامه وجده الذين يمارسونها منذ سنوات طويلة، كان يحرص على الحضور كل عام للصوان لصناعة الكنافة والقطائف، ويصف التجربة بأنها كانت لحظات سعيدة للغاية، كان ينتظر رمضان بفارغ الصبر ليعيش هذه الأوقات الرائعة.


وتابع: في العام الماضي، قررت أخذ خطوة أكبر فطلب من عمى إعطائى الفرصة لتعلم صنع الكنافة وبدأت طريقة الإمساك بـ"الكوز" وهو الوعاء الذي يُملاء بالعجين ويتم رَش الكنافة على الفرن في شكل دائري.

مهند: أحرص على دراستي

ويعرب مهند عن سعادته كونه أصغر صانع كنافة، معتبرا رمضان فرصة له لتحقيق حلمه ومعرفة المزيد حول هذه المهنة التراثية ، قائلًا: " أشعر بسعادة كبيرة عندما أكون هنا، أنتظر رمضان كل عام لأعيش هذه التجربة، مشيرا إلى أن الأمر لايعيق دراسته فهو في المرحلة الإعدادية ويقضي وقت فراغه فقط في تعلم الصناعة ويحرص في الوقت ذاته على مذاكرة دروسه بإنتظام دون تقصير.

أقرأ أيضا: البلدي يوكل.. صناع الكنافة: "الإقبال كبير" والميكنة لم تنتزع ريادتها (فيديو)

WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.49 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.49 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.49 PM
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.49 PM
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.48 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.48 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.48 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.48 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.48 PM
WhatsApp Image 2024-03-12 at 2.19.48 PM
الكنافة أصغر صانع كنافة شهر رمضان رمضان صنع الكنافة

مواد متعلقة

أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2024 "حاضرة في كل بيت مصري"

البلدي يوكل.. صناع الكنافة : "الإقبال كبير" والميكنة لم تنتزع ريادتها (فيديو)

الأكثر قراءة

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

57 مليار دولار فى فترة وجيزة.. مصر تتخلص من أزمة النقد الأجنبى

لم نجد سبيلًا للرأفة.. ماذا قالت المحكمة فى حيثيات إعدام محمد بديع؟

مصدر أمنى يكشف حقيقة سوء معاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

تفاصيل تقرير المعمل الجنائى حول معاينة حريق كافيه بالمعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر