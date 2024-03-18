الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

‫ رئيس العبور الجديدة يتابع موقف مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدينة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع خزان التكديس الأرضي سعة ١٠٠٠٠ م٣، والذى يعمل على خدمة منطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وكذلك الأحياء (١٣- ١٤- ١٥- ١٦) بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة. 

وشدد رئيس جهاز العبور الجديدة على ضرورة استمرار أخذ عينات المياه بصفة دورية بمعرفة إدارة معمل المياه الخاص بالمحطة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وكذلك التأكيد على تنفيذ الصيانة الدورية اللازمة للطلمبات ومولدات الكهرباء الخاصة بالخزان.

جهاز العبور الجديدة يناقش التحديات التي تواجه سكان أحياء المدينة

 

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وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية بمدن العبور الجديدة وبدر وحدائق العاصمة وبرج العرب الجديدة

 

وحدات المبادرة الرئاسية 

وفي سياق متصل، مر الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، على وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" نموذج الـ90 مترا بالحى الـ١٥-١٦، والذى يضم ٦٣٨ عمارة، بإجمالى ١٥٣١٢ وحدة سكنية، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات القومية، ومنها "سكن لكل المصريين" بالمدينة. 

كما تفقد مسئولو جهاز العبور الجديدة أعمال البنية الأساسية (صرف- مياه- طرق) بالحى، للوقوف على آخر المستجدات، حيث وجّه رئيس الجهاز بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة، وتوريد الخامات المتبقية، وتكثيف العمالة والمعدات، لإنهاء الوحدات فى الموعد المقرر لها وتسليمها لمستحقيها ضمن خطة الدولة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة الحرص الدائم على توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات للمواطنين بالمدينة، وذلك في إطار إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، مثل معرض "أهلًا رمضان"، وغيره.

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