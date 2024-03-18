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مصر

إنجاز كبير فى مشروعات الصرف الصحى بقرى زفتى ضمن "حياة كريمة"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة- مرحلة أولى" لتطوير الريف، لخدمة عددٍ من قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، والتي يتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة.

وأشار وزير الإسكان، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل في تلك القرى.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تنفذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 16 قرية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ 3 محطات معالجة بطاقة إجمالية 120 ألف م3/ يوم.

وأضاف اللواء إيهاب خضر أنه تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 52 كيلومترا، وخطوط طرد بطول 50 كيلومترا بتلك القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 17 محطة رفع صرف صحي، وجارٍ استكمال الأعمال بمحطات المعالجة، بخلاف 38 قرية قد تم خدمتها بالصرف الصحي قبل بداية المبادرة مباشرة ودخولها الخدمة.

جدير بالذكر أن محطات رفع الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها شملت روافع الصرف الصحي بقرى (كفر ششتا- كفر الجزيرة- ميت النور- كفر السنادية- كفر نواي- كفر شاهين- وقرية حنون).

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عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الصرف الصحي حياة كريمه الغربية

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