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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

8 رمضان.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024

دواجن
دواجن

شهد  سوق الأعلاف زيادة كبيرة في الافراجات الجمركية عن الأعلاف، والتي تمثل 85%  من صناعة الدواجن في مصر وذلك وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن، وقد أنعكس تراجع أسعار الأعلاف على سوق الدواجن بشكل تتدريجي، فيحرص عشاق الدواجن على معرفة  أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 8 رمضان 2024

لذلك يبحث الكثير من محبي الدواجن عن معرفت أسعارها خاصة مع بداية التعاملات الصباحية، فقد شهدت أسعار الدواجن تراجع طفيف في عدد من الجنيهات، حيث سجلت أسعار اليوم الأثنين 100 جنيه للكيلو، مقابل أسعار أمس الأحد والتي سجلت أسعارها 102 جنية داخل بورصة الدواجن.

وتقدم الدستور إلي متابعهيا أسعار الدواجان اليوم الأثنين 18 مارس داخل بورصة الدواجن الرئيسية في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 8 رمضان 2024

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن الرئيسية، حيث سجلت أسعارها 100 جنيه لليكلو، وتصل إلي المستهلك داخل الأسواق الشعبية بسعر يتراوح مابين 110 إلي 112 جنيه في الكيلو.

أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم 8 رمضان 2024

بينما استقرسعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية ليسجل  125 جنيها للمستهلك في الأسواق.

بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأثنين لتسجل 113 جنيه لليكلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 110 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات سعر 88 جنيه لليكلو اليوم الأحد داخل بورصة الدواجن.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024

  • سجل سعر كيلو البانيه اليوم  ما بين 218 و230 جنيها.
  • أما سعر الشيش طاووق فيتراوح  ما بين 195 و220 جنيها.
  • والأوراك اليوم ما بين 100 و110 جنيهات.
  • وسجل سعر كيلو الكبدة اليوم والتي سجلت 122 جنيها.

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم 7 رمضان 2024

سعر كرتونة البيض اليوم

وصل سعر البيض الأبيض  اليوم مالـ145 جنيها للكرتونة ليصل للمستهلك بـ155 جنيهًا.

 وسعر البيض الأحمر اليوم ما 147 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك بـ160 جنيهًا.

 والبيض البلدي اليوم ما  بـ 150 جنيهًا للكرتونة ليصل للمستهلك بـ165 جنيهًا.

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