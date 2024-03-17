الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذائية لسد احتياجات أهالي غزة

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي لعب دورا هاما ومؤثرا كذراع تنموي داعم لجهود الدولة المصرية، لكنه ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسع دور التحالف، حيث لعب دورا إغاثيا كبيرا للحد من تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، من خلال قوافل المساعدات الشاملة التي يقدمها التحالف وتقديم كافة أنواع المساعدات والمساهمات، لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تقديم عدد أكبر من أشكال الدعم المختلفة لسكان القطاع. 

 

وأضاف "الجندي"، أن التحالف أطلق سلسلة من قوافل المساعدات التي تتكون من مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لدعم سكان غزة، والذي جاء ضمن جسر بري متواصل من المساعدات الإغاثية، التي شاركت بها مصر في دعم الأشقاء، مشددا على أن هذه الجهود تأتي استكمالا للدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. 

 

ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذائية

 

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة وجود تحرك دولي من أجل وقف حرب الإبادة التي تُمارس ضد المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذائية بالكميات التي تكفي لسد احتياجات أهالي القطاع، خاصة أنه رغم ما تقوم به مصر وعدد من الدول من إنزال جوي للمساعدات إلا أنها لا تكفي حاجة السكان الذي يواجهون شبح المجاعة وفي ظل اعتماد 90% منهم على المساعدات الإنسانية لسد احتياجاتهم من الغذاء. 

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السلام والاستقرار لن يتحقق في الشرق الأوسط إلا باعتراف دولي بدولة فلسطين، وإعلان دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن استمرار الصراع الفلسطيني _الإسرائيلي سيكون له تداعيات سلبية على أمن الشرق الأوسط والعالم خاصة حال انزلاق قوي إقليمية جديدة في هذه الحرب، مما يعني اتساع دائرة العنف، مما يؤثر علي حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس.

حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد التحالف الوطني قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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