وكيل مجلس الشيوخ: نشكر القائمين على إنجاز المشروعات القومية العملاقة

قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إنه يجب توجيه الشكر لكل القائمين على إنجاز المشروعات القومية العملاقة، والتي تساعد في زيادة معدلات التنمية بما يساعد على توفير العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل، مضيفًا: "ننتظر أن تكون مصر مركزًا للتجارة الإقليمية".

وأضاف "أبو شقة"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن الموانئ المصرية كانت في حالة يُرثى لها، وكان ميناء الإسكندرية مهددًا بالإغلاق في 2014، وجرى تنفيذ خطة تطوير شاملة لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وقال أبو شقة: "نحتاج تحديث التشريعات البحرية، فلدينا قوانين تتضمن نصوص أصبحت هما والواقع العملي والمستجدات والمستحدثات أبعد ما يكونوا عن بعض، فهناك قصور تشريعي في هذا الشأن".

ويناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم، طلب المناقشة العامة المُقدَّم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.