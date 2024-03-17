الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس الشيوخ: نشكر القائمين على إنجاز المشروعات القومية العملاقة

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة

قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إنه يجب توجيه الشكر لكل القائمين على إنجاز المشروعات القومية العملاقة، والتي تساعد في زيادة معدلات التنمية بما يساعد على توفير العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل، مضيفًا: "ننتظر أن تكون مصر مركزًا للتجارة الإقليمية".

وأضاف "أبو شقة"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن الموانئ المصرية كانت في حالة يُرثى لها، وكان ميناء الإسكندرية مهددًا بالإغلاق في 2014، وجرى تنفيذ خطة تطوير شاملة لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وقال أبو شقة: "نحتاج تحديث التشريعات البحرية، فلدينا قوانين تتضمن نصوص أصبحت هما والواقع العملي والمستجدات والمستحدثات أبعد ما يكونوا عن بعض، فهناك قصور تشريعي في هذا الشأن".

ويناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم، طلب المناقشة العامة المُقدَّم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

مجلس الشيوخ أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب زيادة معدلات التنمية أفتتاح المشروعات القومية أفتتاح عدد من المشروعات القومية

مواد متعلقة

بالأرقام.. خريطة حجم المشروعات القومية في بني سويف الجديدة

الأكثر قراءة

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

دفاع الملحن أحمد حجازي يطلب من المحكمة الرأفة بموكله بمناسبة شهر رمضان

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

إخماد حريق مول تجارى بمجمع البنوك فى التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا