رئيس "إسكان الشيوخ": الدولة أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على منظومة النقل

قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن الدولة أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على منظومة النقل، وهو ما يعادل 22% مما أُنفِقَ على كل القطاعات في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، والمُزكَّى من أكثر من 20 نائبًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

جهود وزارة النقل

وأضاف رئيس لجنة الإسكان: "أن وزارة النقل بذلت مجهودات كبيرة في شتى المجالات سواء التدريب أو التأهيل أو التطوير لكل القطاعات، ولكننا إذا تكلمنا في موضوع طلب المناقشة نؤكد أن الدولة تمتلك 18 ميناءً تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى مسافة أكثر من 3000 كليو متر، وكل تلك الموانئ قامت الوزارة بالعمل على تطويرها وتحديثها ورفع كفاءتها، وزيادة أعماقها ورفع الطاقة الاستيعابية لها، حيث أصبحت تستقبل أكبر السفن وأكبر الحاويات، وتم رفع كفاءة الاستقبال إلى 40 مليون حاوية وتعدى إجمالي ما تم إنفاقه على تلك الموانئ 125 مليار جنيه".

وأكد رئيس لجنة الإسكان: "إننا نطلب من وزارة النقل تقديم الخطة المستقبلية للعمل على رفع كفاءة الأسطول التجاري المصري، خاصة وأن لدينا 47 سفينة تعمل على الخطوط الخارجية ومثلها تعمل على الخطوط الداخلية".