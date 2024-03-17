خلال الجلسة العامة.. "الشيوخ" يحيل 15 تقريرا للحكومة لتنفيذ توصياتهم

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقارير اللجان النوعية المتخصصة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فيها.

وأوضح “عبدالرازق” أن اللجان النوعية المتخصصة في المجلس أعدت 15 تقريرًا بشأن موضوعات مختلفة، منها 14 تقريرًا حول اقتراحات ورغبات مقدمة من النواب، بالإضافة إلى تقرير واحد بشأن طلب للمناقشة العامة.

وتضمنت جميع هذه التقارير توصيات بعد دراستها ومناقشتها داخل اللجان، وتم إحالتها جميعًا إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات.

وخلال جلسته العامة اليوم، يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من 20 عضوًا آخرين، للاستيضاح حول سياسة الحكومة في تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

كما يناقش مجلس الشيوخ طلبًا مقدمًا من النائب شريف الجابري وأكثر من عشرين عضوًا آخرين، للاستيضاح حول سياسة الحكومة في الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وتضمن جدول الجلسات إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب مقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.