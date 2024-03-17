وكيل "الشيوخ": لا بد من استراتيجية واضحة لتطوير أسطول النقل التجاري

طالبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة الوقوف على عدد من الحقائق حول ملف الأسطول التجاري البحري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، والمُزكَّى من أكثر من 20 نائبًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وقالت: "هناك حقيقتان على أعلى درجة من الأهمية، الأولى: أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطل على سواحل ممتدة على اثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقًا والأبيض المتوسط شمالًا، فضلًا عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع".

وأضافت: "الحقيقة الثانية: أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري، لافتًا إلى أهميته في الاقتصاد العالمي، وقد وجه وتابع بنفسه تطوير الموانئ المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عددًا من أهم الموانئ البحرية في المنطقة".

الأسطول التجاري المصري

وتساءلت وكيل مجلس الشيوخ، عن الفجوة بين التطوير الذي سبق الإشارة إليه، وعدم مواكبة الأسطول التجاري المصري هذه التطورات وبقائه على حاله من التقادم، فضلًا عن قلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للاستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ.

وشددت النائبة فيبي فوزي، على ضرورة وضع الاستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، لافتة إلى أن ذلك يفيد في زيادة الاستثمار في مجالات جديدة داخل الاقتصاد المصري وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلًا عن توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الاقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها.

ووجهت النائبة فيبى فوزي، الشكر بما يجري حاليًا من جهود تطوير الترسانات البحرية التي تتواجد في مصر، سواء في إقليم قناة السويس، أو الإسكندرية، إذ بدأ العمل في تطويرها وإحداث طفرة كبيرة في إمكاناتها.

وأكدت: "هذا الأمر سيكون له دور كبير في أعمال بناء وإصلاح وصيانة الأسطول المصري، والسفن العابرة والزائرة لمصر، وأتصوَّر أن دعم وتعظيم قدرات هذه الترسانات يجب أن يكون ضمن منظومة تطوير الأسطول التجاري البحري المصري".