رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعود للانعقاد غدًا.

وشهدت الجلسة إحالة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وتعقيب وزير النقل إلى لجنة الإسكان والنقل بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

واستعرض النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وطالب النائب بكشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.