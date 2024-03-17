الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعود للانعقاد غدًا.

وشهدت الجلسة إحالة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وتعقيب وزير النقل إلى لجنة الإسكان والنقل بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

واستعرض النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وطالب النائب بكشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة أسطول النقل لجنة الإسكان

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