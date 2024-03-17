الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعاء ما قبل الإفطار في اليوم السابع من رمضان 2024.. وأدعية للصائمين

دعاء ما قبل الإفطار
دعاء ما قبل الإفطار

دعاء ما قبل الإفطار في اليوم السابع من رمضان 2024 محور اهتمام المسلمين في الساعات الأخيرة قبل أذان المغرب حيث يحرص المواطنين في كافة محافظات الجمهورية على تكرار الأدعية لجلب الأرزاق الحلال وطلب المغفرة والفوز بالجنة والعتق من النار.

دعاء ما قبل الإفطار في اليوم السابع من رمضان 2024

صيغ دعاء ما قبل الإفطار في اليوم السابع من رمضان 2024 كثيرة ولا تقتصر على كلمات معينة حيث يتقبلها الله سبحانه وتعالى بأي صيغة ولعل أبرز ما يمكن الاستعانة بها الصيغ التالية:-

اللهم اكتب لي تغيرا للأفضل في نفسي وحالي.. وحقق لي ما اتمنى ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد.. اللهم أني استغفرك من مل ذنب يعقب حسرة ويورث الندامة.. ويرد الدعاء ويحبس الروق.. رب إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي.. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري.

أدعية مستجابة.. دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024

اللهم استجب.. أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

ما هو الدعاء الذي يقال قبل الفطور في رمضان؟

ربي أني أعوذ بك من شتات الأمر ومن مس الضر وضيق الصدر.. اللهم أهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا.. أسعدنا سعادة لا نشقي بعدها أبدا.. وأنزل علينا رحمتك يارب العالمين.. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت.. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.. والجبن والهرم.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد.. وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد.. اللهم أعوذ برضاك من سخطك.. وبمعاقبتك من عقوبتك.. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت أثنيت على نفسك.

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دعاء يوم 7 رمضان 2024.. وإمساكية اليوم السابع من رمضان 1445

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دعاء اليوم السابع من رمضان الأحد 17-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

ما يقال قبل آذان المغرب في رمضان؟

اللهم أغسلني من الذنوب.. وطهرني من العيوب.. وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك.. وأعوذ بك مما يؤذيك.. وأسألك التوفيق فيه لأن أطعيك وألا أعصيك.. واجعلني فيه ربي محبا لأوليائك معاديا لأعدائك.. اللهم أجعل سعيي فيه مشكورا.. وذمبي فيه مغفورا.. وعملي فيه مقبولا.. وعيبي فيع مستورا.


أدعية ما قبل المغرب في رمضان؟

اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة.. وقنا عذاب النار.. اللهم اغفر لي وأرحمني وأرزقني وأجبرني.. اللهم ثبت قلبي على دينك وعلى كل ما يرضيك.. ربي اغفر لي ولوالدي ربي أرحم جميع أموات المسلمين.


أفضل ما يدعو به الصائم؟

 

اللهم لك صومت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.. اتبلت العروق وذهب الظمأ.

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دعاء اليوم السابع من رمضان الأحد 17-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

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