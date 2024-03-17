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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء يوم 7 رمضان 2024.. وإمساكية اليوم السابع من رمضان 1445

دعاء يوم 7 رمضان
دعاء يوم 7 رمضان 2024

يبحث الملايين عن دعاء يوم 7 رمضان 2024 منذ الساعات الأولى من الليل وحيث يعد شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالي يمكن اعتباره منطلقا للأعمال الصالحة التي يغفر بها الله كافة الذنوب والمعاصي ويبدلها بالأعمال الصالحة التي ترفع الدرجات في الجنة.

دعاء يوم 7 رمضان 2024

يحرص الملايين من المسلمين على معرفة صيغ دعاء يوم 7 رمضان 2024 لبدء اليوم بها حيث يعد الدعاء من العبادة مثل الصلاة والصيام والذكر والتسيبح ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم اغسلني فيه الذنوب.. وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى.. وأسألك اللهم أن ترزقني فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيني.. وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك واجعلني فيه ربي مجبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا.. وذنبي فيه مغفورا.. وعلمي فيه قبولا.. وعيبي فيه مستورا.. وأرزقني فيع فضل ليلو القدر.. وصير فيه أموري من عسر إلى يسر.. اللهم غشني فيه بالرحمة.. وأرزقني التوفيق والعصمة.. اللهم طهر قلبي يا من لا يشغله إلحاح الملحين.

 

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اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام.. واكفنا بكنفك الذي لا يضام.. فإنه لا يهلك من أنت رجاؤه.. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل عندها شكرنا.. فيارب لا تحرمنا من نعمك بسبب تقصيرنا في شكرك يارب العالمين.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذمبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا عفرته ولا عبيا إلا سترته.. ولا هما إلا فرجته.. ولا دينا إلا قضيته.. ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة هى لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها بكرم منك يا أرحم الراحمين.. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفه عين.. ولا تحوجني إلى أحد.

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إمساكية اليوم السابع من شهر رمضان 2024 - 1445

جاءت إمساكية يوم 7 رمضان 1445 الموافق 17 مارس 2024 كما يلي:-

  • موعد السحور في تمام الساعة 2:15 صباحا.
  • موعد الإمساك في تمام الساعة 4:15 صباحا.
  • موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 صباحا.
  • موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 صباحا.
  • موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 صباحا.
  • موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:05 صباحا.
  • موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:22 صباحا.

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