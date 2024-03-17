موعد آذان المغرب اليوم الأحد 7 رمضان 2024.. عدد ساعات الصيام

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 7 رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من سكان محافظة القاهرة وباقي محافظات الجمهورية خلال الشهر الكريم حيث يرغب الكثيرين في إنهاء كافة أعمالهم وأنشطتهم الحياتية لحضور الإفطار في المنزل خاصة مع ارتباك الحركة المرورية في الشوارع والميادين قبل ساعات من الإفطار.

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 7 رمضان 2024

أوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن موعد آذان المغرب اليوم الأحد 7 رمضان 2024 الموافق 17 مارس الجاري في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية الرمضانية ستكون كما يلي:-

موعد السحور في تمام الساعة 2:18 بعد منتصف الليل.

موعد الإمساك في تمام الساعة 4:16 بعد منتصف الليل.

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:36 فجرا.

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:03 ظهرا.

موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:29 عصرا.

موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:05 مساء.

موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:22 مساء.

عدد ساعات الصيام يوم 7 رمضان 2024

أوضحت إمساكية شهر رمضان 2024 - 1445 أن عدد ساعات الصيام يوم 7 رمضان 2024 ستكون 13 ساعة و46 دقيقة لسكان محافظة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:36 فجرا فيما يؤذن لصلاة المغرب 6:05 مساءا.

يذكر أن وجبة السحور من الوجبات التي يتناولها المسلمون قبل أذان الفجر خلال شهر رمضان 2024 وعادة ما تكون وجبة خفيفة تساعد الصائمين على تحمل ساعات الصيام بدون أي أضرار وهى سنة نبوية من السنن المستحبات وأكد العلماء أن من لم يتسحر فلا إثم عليه وصيامه صحيح ولكن ترك هذه السنة المستحبة.

أدعية شهر رمضان 2024

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك.. وأغنني بفضلك عمن سواك.. اللهم أرزقني رزقا حلالا.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد يحي ويميت وهة على كل شئ قدير.. اللهم إني أسألك علما نافعا.. زروقا طيبا.. وعملا متقبلا.

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