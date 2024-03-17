دعاء قبل الإفطار رمضان 2024.. دعاء الصائم مستجاب

دعاء قبل الإفطار رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين في شهر رمضان الكريم كل وقت يستحب فيه مناجاة المسلم لله، ودعاء الصائم أثناء أذان المغرب مهم خاصة أنه وقت دعوة لا ترد و الدعاء هو إحد العلامات الدينية الأسياسية في شهر رمضان الفضيل، خاصة دعاء عند الإفطار والتي حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء قبل الإفطار رمضان 2024

يعرض الدستور للقراء صيغ دعاء قبل الإفطار رمضان 2024 والوادرة في أمهات الكتب عن التابعين والسالف الصالح وهى كما يلي:-

- اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ.

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

أدعية شهر رمضان 2024

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

- اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

اقرأ أيضا

كيف كان حال النبى محمد فى شهر رمضان؟.. شوقى علام يجيب (فيديو)