الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

استوقفتنى ٱية .

لماذا وصف الله الكافرين في سورة النمل بـ"أنهم قوم يعدلون"؟

القرآن الكريم
القرآن الكريم

ما معنى يعدلون؟ 

قد تستوقفك كلمة في آية من آيات القرآن تجعلك تفهم الكلمة فهما معاكسا لمعناها الحقيقى، مما يجعلك تتحير فى أمرها، وهناك عدة أمثلة على ذلك اخترنا منها كلمة يعدلون في الآية الستين من سورة النمل 

قال تعالى 
"أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله  بل هم قوم يعدلون. 60 النمل

 
استوقفتنى فى الآية كلمة يعدلون فلو جاءت بمعنى يقسطون لما استقامت مع ما يسبقها من الآية، فالله يوبخ هؤلاء الكفار الذين يشركون بربهم فيسألهم من خلق  السموات والأرض ومن أنزل المطر الذى أنبتت به الحدائق والأشجار
وقال البغوى فى تفسيره

 "أإله مع الله" هو استفهام على طريق الإنكار أى هل معه معبود سواه أعانه على صنعه. بل ليس معه إله 
ويقول البغوى إن كلمة يعدلون فى الآية تعنى يشركون 
أما  السعدي فيقول فى تفسير قوله تعالى 
"بل هم قوم يعدلون"  أى يعدلون به غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوى والسفلى ومنزل الرزق. 
ويقول ابن كثير 
"إن معنى بل هم قوم يعدلون"  أى يجعلون لله عدلا ونظيرا 

ونفهم من قول ابن كثير إن هؤلاء القوم كافرون يعدلون بين الله الخالق وأحدا من خلقة فيجعلونهم على صعيد واحد.

والعياذ بالله. 
والخلاصة 
إذن  نفهم من قول المفسرين أن عبارة   "بل  هم قوم يعدلون" جاءت بمعنيين الأول أن الكفار جعلوا لله عدلا وندا والثانى أن الكفار يعدلون عن الحق ويميلون عنه.  

جعلتنى هذه الآية أتدبر الآيات التى تلتها 
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون 61 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء فى الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون 62 أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون 63 صدق الله العظيم.
 

استوقفتنى ٱية بل هم قوم يعدلون قرٱن كريم يسرى ابوالقاسم ٱية

مواد متعلقة

أمير الظل.. رواية عبدالله البرغوثي إلى ابنته تالا من معتقل رامون الإسرائيلي

"السلاح المحرم".. قصة غسان كنفاني عن المقاومة والخيانة وبحور الدم

ولدت هناك ولدت هنا.. رواية مريد البرغوثى عن فلسطين والزيتون ورائحة الشعر

أرض البرتقال الحزين.. قصة غسان كنفاني عن التهجير من حيفا إلى صيدا

جنة ارنهايم.. قصة إدغار آلان بو عن قبح الشهوات ومحبة الجمال

رأيت رام الله.. رواية الكاتب الفلسطينى مريد البرغوثى عن الأحلام المؤجلة

"الماجدة".. رواية عبد الله البرغوثى عن الحب والحرب فى فلسطين

"أم سعد" قصة الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى عن الأرض والعرض والبندقية

الأكثر قراءة

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

3.6 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى بـ"الأهلى ومصر للصرافة" (خاص)

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة