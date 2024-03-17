لماذا وصف الله الكافرين في سورة النمل بـ"أنهم قوم يعدلون"؟

استوقفتنى ٱية .

ما معنى يعدلون؟

قد تستوقفك كلمة في آية من آيات القرآن تجعلك تفهم الكلمة فهما معاكسا لمعناها الحقيقى، مما يجعلك تتحير فى أمرها، وهناك عدة أمثلة على ذلك اخترنا منها كلمة يعدلون في الآية الستين من سورة النمل

قال تعالى

"أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. 60 النمل



استوقفتنى فى الآية كلمة يعدلون فلو جاءت بمعنى يقسطون لما استقامت مع ما يسبقها من الآية، فالله يوبخ هؤلاء الكفار الذين يشركون بربهم فيسألهم من خلق السموات والأرض ومن أنزل المطر الذى أنبتت به الحدائق والأشجار

وقال البغوى فى تفسيره

"أإله مع الله" هو استفهام على طريق الإنكار أى هل معه معبود سواه أعانه على صنعه. بل ليس معه إله

ويقول البغوى إن كلمة يعدلون فى الآية تعنى يشركون

أما السعدي فيقول فى تفسير قوله تعالى

"بل هم قوم يعدلون" أى يعدلون به غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوى والسفلى ومنزل الرزق.

ويقول ابن كثير

"إن معنى بل هم قوم يعدلون" أى يجعلون لله عدلا ونظيرا

ونفهم من قول ابن كثير إن هؤلاء القوم كافرون يعدلون بين الله الخالق وأحدا من خلقة فيجعلونهم على صعيد واحد.

والعياذ بالله.

والخلاصة

إذن نفهم من قول المفسرين أن عبارة "بل هم قوم يعدلون" جاءت بمعنيين الأول أن الكفار جعلوا لله عدلا وندا والثانى أن الكفار يعدلون عن الحق ويميلون عنه.

جعلتنى هذه الآية أتدبر الآيات التى تلتها

أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون 61 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء فى الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون 62 أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون 63 صدق الله العظيم.

