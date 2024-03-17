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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء اليوم السابع من رمضان الأحد 17-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء
دعاء

دعاء اليوم السابع من رمضان من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المسلمون، فالدعاء من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خاصة في شهر رمضان لطلب خيري الدنيا والآخرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي دعاء اليوم السابع من رمضان الأحد 17-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم. 

 

دعاء اليوم السابع من رمضان مكتوب

دعاء 7 رمضان.. نسألك يا الله بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، نسألك يا رب زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا اللهم آمين يا رب العالمين.

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أذكار الصباح اليوم

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ربي لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.

دعاء للمتوفين في رمضان 

اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان.

دعاء الإفطار في رمضان 

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.

اللهمّ إنّي أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيءٍ أن تغفرَ لي.

دعاء ختم القرآن

اللهمّ اجعله حجةً لنا ولا حجةً علينا، ووسيلةً لنا إلى جنّتك، ولا تجعله فتنةً لنا ولا ضلالةً.

اللهمّ يا من أنزل الكتاب الحكيم، وفرّق بين الحقّ والباطل، اهدنا به إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.

اللهمّ يا من أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحقّ، ليظهره على الدين كلّه، فاجعلنا من الذين يدعون إلى الله على بصيرةٍ وهدىً ومنار.

اللهمّ يا من أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، فاجعلنا من الذين يرحمون ويُرحمون، ولا تجعلنا من القاسين الظالمين.

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أدعية مستجابة.. دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024

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دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024.. دعاء الشهر الفضيل مكتوب

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