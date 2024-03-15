الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لحظة صفا | الشيخ أسامة الأزهرى يروى قصة كرم الصحابى عَدِى بن حاتم الطَّائى

الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري

سرد الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، قصة "الأشعث بن قيس" وعَدِيّ بن حاتم الطَّائي الصحابي الجليل، والذي طالب فيها الأشعث من علي بن حاتم استعارة قدر.

وأضاف "الأزهري" خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا"، والمُذاع على راديو "9090"، أن علي بن حاتم، ضرب مثال على الكرم، من خلال ملئ القدر مالًا.

فقد أرسل الأشعث بن قيس إلى عدي بن حاتم يستعير منه قدور حاتم فملأها وحملها الرجال إليه فأرسل إليه الأشعث: إنما أردناها فارغة فأرسل إليه عدي: إنا لا نعيرها فارغة، وتم ملء القدر بالمال.

وكان عَدِيّ بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، ابن حاتم الطائي الذي كان يضرب به المثل، في الجود والكرم وقد كان أبوه من أجود وأكرم العرب. تولى عدي رئاسة قومه قبيلة طيء بعد وفاة أبيه في أرض الجبلين أجا وسلمى وهي منطقة حائل حاليًا، كان نصرانيًا ثم أسلم، وهو من صحابة النبي محمد.

لحظة صفا الصحابي ع د ي بن حاتم الط ائي بث مباشر ليفربول ضد بورنموث الدوري الانجليزي أسامة الأزهري الأشعث بن قيس

مواد متعلقة

بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبى: نتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية على حساب الفلسطينيين

الأرض للدراسات: اجتياح رفح الفلسطينية استفزاز للمقاومة من أجل التنازل عن المطالب

الرئاسة الفلسطينية: نحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية فى رفح

خبير بالشأن الإسرائيلى: العلاقة بين إسرائيل وواشنطن قد تشهد قطيعة بسبب رفح

نتنياهو يرفض عرض "حماس".. والعملية العسكرية برفح الفلسطينية قريبة

"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن غارة على مناطق غربى خان يونس

اقتصادى: المشكلة بين اتحاد دول المغرب سياسية وليست اقتصادية

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء صدق على خطط العملية العسكرية برفح الفلسطينية والجيش يستعد

الأكثر قراءة

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

غانم سلطان: مفيش لاعب مصري يستحق تقاضي الملايين باستثناء شيكابالا

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة