لحظة صفا | الشيخ أسامة الأزهرى يروى قصة كرم الصحابى عَدِى بن حاتم الطَّائى

سرد الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، قصة "الأشعث بن قيس" وعَدِيّ بن حاتم الطَّائي الصحابي الجليل، والذي طالب فيها الأشعث من علي بن حاتم استعارة قدر.

وأضاف "الأزهري" خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا"، والمُذاع على راديو "9090"، أن علي بن حاتم، ضرب مثال على الكرم، من خلال ملئ القدر مالًا.

فقد أرسل الأشعث بن قيس إلى عدي بن حاتم يستعير منه قدور حاتم فملأها وحملها الرجال إليه فأرسل إليه الأشعث: إنما أردناها فارغة فأرسل إليه عدي: إنا لا نعيرها فارغة، وتم ملء القدر بالمال.

وكان عَدِيّ بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، ابن حاتم الطائي الذي كان يضرب به المثل، في الجود والكرم وقد كان أبوه من أجود وأكرم العرب. تولى عدي رئاسة قومه قبيلة طيء بعد وفاة أبيه في أرض الجبلين أجا وسلمى وهي منطقة حائل حاليًا، كان نصرانيًا ثم أسلم، وهو من صحابة النبي محمد.