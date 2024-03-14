الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طبيب يُحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية

مضادات الحيوية
مضادات الحيوية

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن بيان الحكومة بشأن متحورات كورونا واضح جدًا ومطمئن جدًا لجميع المواطنين.

ووجه "حتة" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، رسالة للمواطنين:"لا تنساقوا وراء الشائعات التي تُثار على السوشيال ميديا، ونتابع دائمًا البيانات الواضحة والصريحة من وزارة الصحة"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لإخفاء أي شيء.

وأضاف أن "كل ما في الأمر انتشار أدوار البرد المعتادة وإصابات فيروسية للجهاز التنفسي"، موضحًا أن أدوار البرد منشرة حاليًا؛ لأن هذا موسمها وإصابات الجهاز التنفسي، وإذا لم تعالج بالشكل الصحيح تتحول إلى أدوار بكتيرية.

كما حذّر الدكتور شريف حتة من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون اللجوء إلى طبيب، موضحًا أن هذا يؤدي إلى نمو أنواع معينة من البكتريا مضادة للمضادات الحيوية نفسها، مما يؤثر على انتشار المرض ويعتقد الناس أنه فيروس كورونا.

كورونا فيروس كورونا أدوار البرد البرد الاصابة بالبرد اكسترا نيوز

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