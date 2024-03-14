ناقد فنى: نقلة كبيرة فى جودة الأعمال الدرامية المقدمة من "المتحدة"

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن هناك نقلة نوعية كبيرة في الأعمال الدرامية في رمضان هذا الموسم، كما أن هناك نقلة في مستوى الجودة التي تُقدم.

وأضاف "الكشوطي"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة تقدم كل عام توليفة مختلفة من الأعمال الدرامية بين الأكشن والدراما ودراما الوعي، وغيرها.

وأشار إلى أن دراما رمضان هذا العام تشهد تنوعًا بشكل كبير على مستوى الأفكار والمخرجين والأبطال أيضًا، متابعًا "هناك تنوع بين نجوم الشباك والنجوم المخضرمين والنجوم الشباب والمواهب الجديدة، وحتى على مستوى الكتاب".

وتابع "هناك جودة كبيرة جدًا منذ فترة على مستوى الصورة وتقنيات التصوير"، مشيرًا إلى أن مسلسل الحشاشين يُقدم بجودة عالية جدًا.

ولفت إلى أن طبيعة مسلسل "الحشاشين" جعلته يُقدم بهذا الشكل؛ لأن طريقة تصوير مسلسلات الدراما التاريخية مختلفة عن الدراما العادية.