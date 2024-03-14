الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دراما رمضان.. إعلامى: "الحشاشين" يدخل الدراما المصرية مرحلة جديدة

الحشاشين
الحشاشين

قال الإعلامي محمد عبده، إن مسلسلات رمضان هذا العام تحظى بمتابعة الجمهور بشكل كبير في ظل التنوع الدرامي الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف عبده خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا التنوع يناسب كل الأذواق والفئات العمرية، مؤكدًا أن المتحدة تقدم وجبة درامية متنوعة ما بين التاريخي والاجتماعي والتشويقي والكوميدي حتى الأطفال.

كما أشار إلى أن مسلسل "الحشاشين" مبهر بكل تفاصيله ومختلف ويدخل الدراما المصرية مرحلة جديدة من الإنتاج المبهر للمسلسلات التاريخية.

وتابع: "صناعة المسلسل التاريخي ثقيلة جدًا ليس فقط إخراجًا وديكورًا وتصويرًا خارجيًا، لكن الأهم هو الورق البطل الحقيقي لأي مسلسل تاريخي"، مشيرًا إلى أن عبدالرحيم كمال كان لديه مفتاح الورق.

وأوضح أن مسلسل الحشاشين يجعلنا نعود مرة أخرى لقراءة التاريخ لنكتشف ما لا نعرفه عن التاريخ الإسلامي.

الحشاشين مسلسل الحشاشين الشركة المتحدة المتحدة دراما رمضان

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