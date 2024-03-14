مؤرخ عن استخدام اللهجة العامية فى "الحشاشين": موجودة منذ القرن السابع الميلادى

تحدث المؤرخ والباحث التاريخي رحاب الدين الهواري، عن استخدام اللغة العامية المصرية في مسلسل "الحشاشين" قائلًا: "في كتاب اسمه "العامية فصحى محرفة" يقول إن العامية الحالية بدأت خلال القرون الأولى لفتح العرب لمصر".

وأضاف "الهواري" في مداخلة لببرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "العامية التي نتحدث بها الآن من القرن السابع الميلادي مع استخدام بسيط لبعض الأفعال في الفصحى والضمائر".

وتابع: "اللغة المصرية القبطية كانت موجودة مع نزول عدد كبير من القبائل العربية بعد دخول الإسلام خصوصًا القبائل الهلالية ثم إلى المغرب العربي، وهذا المزيج خلق العامية الحالية التي نتحدث بها من احتكاك القبطية الأصلية مع دخول الإسلام مع فصحى القبائل العربية فخلقت لغة الحكي".

واستكمل: "إضافة حرف الـ"ش" في كلمة ما بعرفش على سبيل المثال لم تكون موجودة وحصلت في القرن السابع الميلادي كانت تُقال ما بعرف أو ما قولت، وحرف الـ"ش" اختصار لشيء أي ما بعرف شيء".