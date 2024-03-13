محمد ثروت عن مشاركته فى مسلسل الكبير 8: أحب العمل مع مكى.. والارتجال لا غنى عنه

عبّر الفنان محمد ثروت عن سعادته بمشاركته في مسلسل "الكبير 8" مؤكدًا أنه يحب العمل مع الفنان أحمد مكي جدًا.

أضاف ثروت في مداخلة لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "بكون مبسوط جدًا وأنا بشتغل مع الفنان أحمد مكي، في كيميا بينّا كبيرة، وشاركت في الكبير 3 مواسم".

كما عبّر عن سعادته بالعمل مع مخرج العمل أحمد الجندي، مشيرًا إلى أنه يحرص على معرفة ردود الأفعال على مشاركته في رمضان من خلال الأهل والأقارب.

وتابع "نتجمع على الإفطار مع الأسرة وبعرف ردود الأفعال، كمان بشوف ردود أفعال الناس في الشارع وعلى السوشيال ميديا أيضًا".

واستكمل: "الارتجال في البروفات لا غنى عنه وممكن وقت التصوير ييجي إفيه في دماغي أقوله، كلنا عارفين نخلق الإفيه إزاي في المشاهد".