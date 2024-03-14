الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى عن مسلسلات رمضان: "المتحدة" حريصة على تنوع الأعمال

الناقد الفني مصطفي
الناقد الفني مصطفي الكيلاني

قال الناقد الفني مصطفي الكيلاني، إن الدراما المصرية تشهد تنوعًا منذ سنوات، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حريصة على وجود هذا التنوع.

وأضاف "الكيلاني" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أنه تمت إضافة الدراما الشعبية بشكل مختلف بعض الشيء مثل "جزيرة غمام" وهناك دراما وطنية وأكشن وتشويق وكوميديا مختلفة سواء التي يقدمها أحمد مكي في مسلسل "الكبير".

وتابع: "هذا العام لدينا شكل مغاير هناك الكبير وبابا جه لأكرم حسني وشعبي وأكشن في المعلم وحق عرب والفانتازيا التاريخية موجودة في جودر، بالإضافة إلى الشباب الجدد في مسار إجباري لعصام عمر وأحمد داش".

المتحدة الشركة المتحدة مسلسلات رمضان دراما رمضان اكسترا نيوز

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