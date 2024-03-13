الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 2 ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تُعرض اليوم الأربعاء، الحلقة 3 من مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

ملخص أحداث مسلسل محارب الحلقة 2.. كواليس رفع الفدية لحسن الرداد 10 ملايين

مواعيد عرض مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 3 والإعادة بعد تصاعد أحداثه

 ملخص أحداث مسلسل محارب

ويعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024 

دارت أحداث مسلسل “محارب” في الحلقتين الأولى والثانية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث علم حسن الرداد "محارب" وأخوته بموت والدتهم في حادث سير طائش من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا.

فيما تتوالى الأحداث عن محاولة أحمد زاهر "حسام" بمساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

وجرت أحداث المسلسل بعد اكتشاف موت والدة "محارب" بمحاولة ناهد السباعي التواجد بجوار زوجها "محارب" الا ان والدها "محمود البزاوي" يرفض، وتقوم هي بالانتحارب.

وينتظر جمهور مسلسل محارب أحداث الحلقة 3 لمعرفة مصير انتحار ناهد السباعي ومحارب.

 

 موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

بدأت أحداث مسلسل محارب في اليوم الأول من رمضان حيث يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC

أما عن مواعيد الإعادة ستكون عبر قناة سي بي سي في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

 

 قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثالثة

 

وأعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب  الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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