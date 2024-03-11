الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

في أول أيام الصوم الكبير.. تعرف على أصوام المسيحيين في 2024

الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

بدأت الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم باول ايام الصوم الكبير، والذي ينتهي يوم 4 مايو بحلول عيد القيامة المجيد، وعقب انتهاؤه يمر الاقباط بثلاث اصوام اخرى في 2024 هي:

مواعيد أصوام المسيحيين في 2024

  • بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740.
  • بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740.
  • بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741.

إعداد زيتي الميرون والغاليلاون

هذا وبدأت صباح اليوم في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أعمال إعداد زيتي الميرون والغاليلاون، وذلك للمرة الـ ٤١ في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والرابعة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني.

ووصل قداسة البابا إلى الكنيسة الأثرية بالدير، وتوافد عليه الآباء المطارنة والأساقفة بالترتيب حيث تسلموا من يد قداسته زجاجات الزيتون والمواد الزيتية العطرية الـ ٢٧.

وفي تمام العاشرة تحرك الآباء الأحبار حاملين زجاجات الزيوت، من الكنيسة الأثرية بالدير إلى الكاتدرائية الكبرى، في موكب مهيب، إيذانًا ببدء طقس إعداد الميرون والغاليلاون.

تقدم الموكب خورس الشمامسة وهم يرتلون الألحان، تلاهم الآباء الكهنة والرهبان، وبعدهم الآباء المطارنة والأساقفة، ثم قداسة البابا تواضروس الثاني وفي يده تقليد عمل الميرون المقدس.

كما أذيعت كلمة للأب القس باخوم محسن كاهن كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بمدينة العاشر من رمضان، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة  الأسبوعية.

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 قراءات قداس أحد الرفاع

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس الأحد الأول من شهر برمهات (أحد الرفاع)، وموضوع إنجيله وهو "الصدقة والصلاة والصوم" في إنجيل متى والأصحاح السادس، وأشار إلى تصحيح السيد المسيح لمفهوم جوانب العبادة المسيحية، "فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ هُوَ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً" (مت ٦: ٤).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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