الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

يحتفل به الروم الأرثوذكس.. ما هو أسبوع البياض؟

الروم الأرثوذكس
الروم الأرثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر بحلول أسبوع البَياض.

وبهذه المناسبة، أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس نشرة تعريفية قال خلالها، إنه الأُسبوع المُمتدّ بين "أحد مرفع اللحم"، وهو الأحد الأخير الذي يُسمح فيه بتناول اللحوم قبل أحد الفصح العظيم المقدس، وبين الأحد الذي يليه "أحد مرفع الجبن".

وفي هذا الإسبوع، يسمح بأكل الألبان ومنتجاتها والبيض بما فيهما يوميّ الأربعاء والجمعة،. ومن اليوم التالي "أحد مرفع الجبن" (الإثنين) يبدأ بالدخول في الصوم الكبير المقدس. 

ومن صباح يوم الاثنين التالي (المسمى الاثنين النظيف) نبتدئ بالصوم كُلِّيًا عن كافّة المنتوجات الحيوانية من لحوم وأسماك وبيض وأجبان ومشتقاتها، مبتدئين الصوم الأربعيني الكبير.

وقد رتبت الكنيسة الأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس) ذلك وعيًا منها بضعف الطبيعة البشرية التي قد تستصعب الانتقال من حالة معينة إلى حالة أخرى مختلفة بصورة سريعة، أي الانتقال من السماح بتناول كافة أنواع المأكولات إلى الانقطاع الفوري والكليّ التام عن تناولها. بذلك تدخليًا تدريجيًا إلى زمن الصوم الأربعينيّ الكبير المقدس والجهاد الروحي المقدس.

كما أنه في يومي الأربعاء والجمعة من "أسبوع البَياض" أو "أسبوع مرفع الجبن" رتبت الكنيسة أن لا تقام خدمة القداس الإلهي، كما يرسم التيبيكون الكنسي.

واعتبارً من يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، تمتنع الكنيسة الأرثوذكسية عن إقامة سر الزواج المقدس (الإكليل) حتى يوم "الأحد الجديد" الذي يلي أحد الفصح العظيم المقدس.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مسابقة "لوغوس" في كاتدرائية العائلة المقدسة بالكويت

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مار جرجس بالقصيرين

الكاثوليكية تحتفي بذكرى الطوباوي سيبريان نيكا الكاهن الفرنسيسكاني الشهيد

دير الخراز بالمقطم ينظم نهضة روحية بمناسبة اليوبيل الذهبي للخدمة

البابا يترأس الدورة الـ41 لإعداد وطبخ زيت الميرون المقدس (بث مباشر)

احتفالا بـ كيرلس وشنودة.. مسرح الكاتدرائية يستضيف احتفالية "شموع مارس"

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بتذكار القديسين خريسنثوس وذاريا

"البيزنطية" تحتفل بحلول ذكرى القديس قذراتوس الكورنثي ورفاقه

الأكثر قراءة

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها